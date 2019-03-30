القاهرة : السبت 30 مارس 2019
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مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
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السبت 30/مارس/2019 - 04:12 م

مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي كورة ستار مباراة الزمالك والأهلي يلا شوت الجديد

مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي كورة ستار مباراة الزمالك والأهلي يلا شوت الجديد

بث مباشر مباراة الأهلي
بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك
الدستور - مباريات
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أون سبورت مباشر يوتيوب مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت كورة ستار بث مباشر ماتش الأهلي والزمالك kora live بجودات  متعددة وبدون تقطيع مباراة القمة مباشر، متابعي الكرة العربية لاسيما الدوري المصري على موعد مرتقب للغاية حين يحتضن ستاد الجيش ببرج العرب مباراة الكلاسيكو المصري بين الزمالك “صاحب الملعب” والأهلي في مباراة يتوقع الكثير منها الآداء الفني العالي في ظل الرغبة الشديدة لكلا الجانبين لاقتناص الثلاث نقاط فالأهلي يتقدم للصدارة اذا حقق الفوز والزمالك يؤمن مركزه الأول في جدول الترتيب في حالة عدم الخسارة.

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رابط ماتش مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر كورة أون لاين On sport بث مباشر الزمالك والاهلي الاسطورة مباريات اليوم livehd7 كورة جول، وتأتي مباراة الأهلي والزمالك حاملة لعنوان “القمة 117” والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة حيث يمكنكم متابعة اللقاء بتغطية متميزة على قناتي Nile sport وON sport على القمر الصناعي النايل سات، وقد تباينت توقعات الجماهير حول اللقاء واختلطت بأمانيهم المتعلثة بميولهم الكروية.

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رابط مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك يوتيوب أون سبورت بث مباشر كورة ستار الاهلي والزمالك مباشر اليوم كورة أون لاين يلا شوت مباراة الاهلي والزمالك، وقرر الجهاز الفني للمنتخب المصري حضور تلك المباراة من ملعب اللقاء وتظهر دوافع الفريقين الجلية في الفوز في حضور رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب تمرين الفريق وحث لاعبيه على الهدوء في المواجهة واعتماد لاسارتي على الجمل الفنية والتكتيكية في التدريب الأخير، بينما حرص جروس المدير الفني للقلعة البيضاء على الاستعانة بجميع اللاعبين في قائمة المباراة التي ضمت طارق حامد ومحمود علاء وحمدي النقاز لتتأكد جاهزيتهم لخوض اللقاء عقب الاصابات الخفيفة التي لحقت بهم مؤخرا.

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سيتم اضافة البث المباشر قبل بداية المباراة

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