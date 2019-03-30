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السبت 30/مارس/2019 - 03:05 م

الحبس 6 أشهر لمدير نقابة الصيادلة لإدانته بالتعدي على صحفيين

الحبس 6 أشهر لمدير
أ ش أ
dostor.org/2572314

قضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار عمرو فهمي، اليوم السبت، بمعاقبة فايز شطا مدير نقابة الصيادلة، وفرد أمن بالنقابة بالحبس لمدة 6 أشهر؛ لإدانتهما بالتعدي على صحفيين داخل مقر نقابة الصيادلة، كما قضت المحكمة ببراءتهما من تهمة سرقة الهواتف المحمولة.

كانت نيابة وسط القاهرة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، في ختام تحقيقاتها بشأن واقعة تعدٍ على صحفيين داخل مقر نقابة الصيادلة، في ديسمبر الماضي، متضمنة اتهامات بالتعدي على الصحفيين وسرقة هواتفهم المحمولة، أثناء تغطيتهم تلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة، من قبل أمن النقابة، وأفراد تابعين لنقيب الصيادلة، ومدير النقابة ومستشارها القانوني.

يذكر أن محكمة الجنح قضت، في 7 يناير الماضي، بمعاقبة نقيب الصيادلة الموقوف محيي الدين عبيد و5 آخرين، بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 500 جنيه، لإدانتهم باحتجاز صحفية وتعطيل مرفق عام (نقابة الصيادلة) والبلطجة، والتعدي على صيدلي وإتلاف الممتلكات العامة.

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