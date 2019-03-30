Mancity بث مباشر مباراة مانشستر سيتى وفولهام اليوم |مباريات الدورى الإنجليزي كورة لايف
يقدم موقع "الدستور" بث مباشر مباراة مان سيتى وفولهام اليوم السبت من مباريات الدورى الانجليزي kora star
تذاع مباراة مانشستر سيتى وفولهام قناة بي ان سبورت 2 مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وفولهام اليوم السبت الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت السعودية والتى تقام على ملعب كرافين كوتاج بتعليق جواد بدة .
موعد مباراة مان سيتى وفولهام اليوم بث مباشر
3:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
2:30 مساءاً بتوقيت مصر .
3:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
2:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
2:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
2:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
12:30 ظهراً بتوقيت موريتانيا.
3:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
12:30 ظهراً بتوقيت جرينتش GMT .