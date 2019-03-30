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السبت 30/مارس/2019 - 01:34 م

Mancity بث مباشر مباراة مانشستر سيتى وفولهام اليوم |مباريات الدورى الإنجليزي كورة لايف

Mancity بث مباشر
dostor.org/2572108

يقدم موقع "الدستور" بث مباشر مباراة مان سيتى وفولهام اليوم السبت من مباريات الدورى الانجليزي kora star

تذاع مباراة مانشستر سيتى وفولهام قناة بي ان سبورت 2 مشاهدة مباراة مانشستر سيتى وفولهام اليوم السبت الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت السعودية والتى تقام على ملعب كرافين كوتاج بتعليق جواد بدة .

موعد مباراة مان سيتى وفولهام اليوم بث مباشر

3:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:30 مساءاً بتوقيت مصر .

3:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

12:30 ظهراً بتوقيت موريتانيا.

3:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

12:30 ظهراً بتوقيت جرينتش GMT .


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