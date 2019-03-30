بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك اليوم السبت 30-3-2019 - كورة لايف

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك تقدم "الدستور مباريات" خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي والزمالك، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ17 في الدوري المصري، اليوم السبت 30-3-2019.





ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، ويليه النادي الأهلي في المركز الثاني بفارق نقطتين، ويعد هذا اللقاء بين قطبي الكرة المصرية القمة رقم 117 من مواجهاتهما في الدوري المصري.





ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك التي تقام على ستاد "برج العرب"، عبر قنوات "النيل الرياضية، On Sport HD" في تمام الساعة 7:00 مساءً.





ويتيح "الدستور" عبر قسم مباريات خدمة البث المباشر لكلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك اليوم السبت 30-3-2019.











