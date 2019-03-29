مشاهدة مباراة الترجي والرجاء بث مباشر اليوم الجمعة 29-3-2019

تكريم الأمهات المثاليات من العاملات بمركز دسوق فى كفر الشيخ

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، احتفالية كبيرة، لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2019م من العاملات بديوان عام الوحدة المحلية، والوحدات القروية التابعة لها، وبعض ...