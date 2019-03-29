القاهرة : الجمعة 29 مارس 2019
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الجمعة 29/مارس/2019 - 05:27 م

مشاهدة مباراة الترجي والرجاء بث مباشر اليوم الجمعة 29-3-2019

مشاهدة مباراة الترجي والرجاء بث مباشر اليوم الجمعة 29-3-2019

مشاهدة مباراة الترجي
مشاهدة مباراة الترجي والرجاء بث مباشر
خالد علي
dostor.org/2571230

مشاهدة مباراة الترجي والرجاء بث مباشر 29-3-2019 السوبر الإفريقي، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي والرجاء بدون تقطيع، مشاهدة مباريات اليوم yalla shoot مباراة الترجي ضد الرجاء بث حي مباشر يوتيوب، البث الحي المباشر لمشاهدة مباراة الترجي والرجاء مباشر اون لاين في اطار دور الـ16 مباراة العودة ضمن منافسات السوبر الإفريقي.



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موعد مباراة الترجي والرجاء اليوم

البطولة : السوبر الإفريقي

القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : عصام الشوالي

الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية

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