رئيس الاتحاد الإسبانى يرغب فى تغيير نظام كأس الملك

أعرب لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، عن رغبته في تغيير نظام بطولة كأس ملك إسبانيا.



ويرغب لويس، في تغيير نظام المباريات، بحيث تُلعب جميع الأدوار من خلال مباراة واحدة حتى الدور قبل النهائي الذي سيلعب من خلال مباراتين ذهابًا وإيابًا.



وقال روبياليس فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة إنه "ليس من المستبعد إقامة دورة مجمعة من 4 فرق للدور النهائي، ولكن هذا يمثل مخاطرة لأنه يحتاج إلى إفراغ مساحة في الجدول الزمني للمباريات، كما سيشكل عبئًا كبيرًا على الجماهير".



وأكد أنه سيبقي على الشكل المتعارف عليه فيما يخص الجولة النهائية التي ستظل من مباراة واحدة تقام في ملعب مُحدد سلفًا لطرفي اللقاء.