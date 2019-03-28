نادى ديونز يتوج بلقب دورى كرة السلة للناشئات

توج فريق نادي ديونز بلقب دوري الناشئات لكرة السلة تحت 16 عامًا، بعد فوزه على فريق الأرثوذكسي بنتيجة 63-52، في المباراة الرابعة بين الفريقين التي أقيمت في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في سلسلة النهائيات المكونة من خمس مباريات.



وتنص تعليمات اتحاد كرة السلة، على تنظيم خمس مواجهات بين الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية، بحيث يظفر باللقب الفريق الفائز بثلاث مباريات من أصل خمسة.



ونجح "ديونز" في تحقيق انتصاره الثالث مساء أمس في النهائيات ليظفر باللقب على الأرثوذكسي الذي حقق فوزًا واحدًا في هذه السلسلة.



يشار إلى أن اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة تسعى لتفعيل منافسات الناشئات بحثا عن بناء منتخب سيدات قوي، علما بأن اللجنة المؤقتة نجحت في بناء منتخب الرجال الذي تأهل لنهائيات كأس العالم التي تقام في الصين اعتبارا من نهاية آب المقبل.