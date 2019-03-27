النني يحتفي بارتداء شارة قيادة الفراعنة للمرة الأولى

أعرب محمد النني لاعب وسط منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزي، عن سعادته بارتداء شارة قيادة الفراعنة في لقاء نيجيريا الودي لأول مرة في مسيرته الكروية.



وكتب النني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لحظة ارتداء شارة كابتن منتخب بلدي للمرة الأولى في مسيرتي الكروية هي لحظة لن أنساها أبدًا.. منتخب مصر غير.. الحمد لله دائما وأبدا".



تلقى منتخب مصر هزيمته الأولى في عهد مدربه المكسيكي خافيير أجيري أمام نيجيريا، أمس الثلاثاء، بهدف نظيف في تجربة ودية دولية للفراعنة؛ استعدادًا للمشاركة في أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر الصيف المقبل.



وعادت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، بعد رحلة طيران شاقة من نيجيريا ونهاية الارتباطات الدولية، فيما يستعد النني للسفر لإنجلترا للانضمام لتدريبات فريقه آرسنال.