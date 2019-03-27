القاهرة : الأربعاء 27 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
12:28 م

وقفات احتجاجية بسوريا تنديدًا بقرار ترامب بشأن الجولان
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

رياضة
الأربعاء 27/مارس/2019 - 08:50 م

النني يحتفي بارتداء شارة قيادة الفراعنة للمرة الأولى

محمد النني لاعب وسط
محمد النني لاعب وسط منتخب مصر
أ ش أ
dostor.org/2569072

أعرب محمد النني لاعب وسط منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزي، عن سعادته بارتداء شارة قيادة الفراعنة في لقاء نيجيريا الودي لأول مرة في مسيرته الكروية.

وكتب النني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لحظة ارتداء شارة كابتن منتخب بلدي للمرة الأولى في مسيرتي الكروية هي لحظة لن أنساها أبدًا.. منتخب مصر غير.. الحمد لله دائما وأبدا".

تلقى منتخب مصر هزيمته الأولى في عهد مدربه المكسيكي خافيير أجيري أمام نيجيريا، أمس الثلاثاء، بهدف نظيف في تجربة ودية دولية للفراعنة؛ استعدادًا للمشاركة في أمم إفريقيا، التي تستضيفها مصر الصيف المقبل.

وعادت بعثة منتخب مصر إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، بعد رحلة طيران شاقة من نيجيريا ونهاية الارتباطات الدولية، فيما يستعد النني للسفر لإنجلترا للانضمام لتدريبات فريقه آرسنال.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهرين

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهرين

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهرين

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

الآن

رئيس "النواب": لا يمكن استنساخ الحزب الوطني

«الدستور» تحقق: لماذا تعثر «التابلت» فى أول اختبارات الثانوية التراكمية؟

الحكومة تضع شروطا جديدة لشقق الإسكان الاجتماعي

أوامر بمنع اللاعب من مغادرة النادي.. تفاصيل خناقة رئيس الزمالك وكهربا قبل القمة

ads
الأكثر قراءة

"الزواج من مغربية".. سر خناقة "كهربا" ورئيس الزمالك

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

"لكمة في الوجه".. تفاصيل مثيرة في خناقة كهربا ورئيس الزمالك

نجوم الزمالك لـ«كهربا»: «متزعلش .. كلنا انضربنا قبلك»

ألبومات الصور

بالصور.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة قمامة فى البحيرة

إعطاء جرعة "الديدان المعوية" لـ 98% من الطلاب المستهدفين بأسوان

بالصور.. رئيس جامعة المنيا يفتتح معرض الزهور الثالث فى كلية زراعة

بالصور.. السيطرة على حريق محلج القطن فى المحلة

رياضة

أول رد من أيمن حافظ على أزمة كهربا ورئيس الزمالك

"الزواج من مغربية".. سر خناقة "كهربا" ورئيس الزمالك

النني يحتفي بارتداء شارة قيادة الفراعنة للمرة الأولى

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

"الزواج من مغربية".. سر خناقة "كهربا" ورئيس الزمالك

إيقاف أيمن حافظ وإحالته للتحقيق بعد التعدي على "كهربا"

"لكمة في الوجه".. تفاصيل مثيرة في خناقة كهربا ورئيس الزمالك

نجوم الزمالك لـ«كهربا»: «متزعلش .. كلنا انضربنا قبلك»

كشكول

مدرس بجامعة الأزهر يكشف أسباب التقزم وطرق مواجهته

بالصور.. ننشر جداول امتحانات النقل بمحافظة القليوبية

خبيرة لغة الجسد والتحليل النفسى تحذر أولياء الأمور من التمييز بين الأبناء

بالصور.. تعرف على شكل امتحان التوحيد لطلاب الأول الثانوى الأزهرى

إنتهاء أعمال مسابقة الأزهرى الصغير فى الفيوم الأزهرية

الأمصار

أول رد من كهربا على أزمته مع مرتضى منصور

ترامب يحذر روسيا لوقف التدخل بفنزويلا

مواطنة تحاول ضرب الرئيس الإيراني "فيديو"

الأمم المتحدة: قرار ترامب بشأن الجولان سيسفر عن تصعيد التوتر بالمنطقة

رئيس كازاخستان يعلن وفاة كل طاقم الطائرة العسكرية المحطمة

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

دراسة: 70 ألف حالة وفاة ببريطانيا سنويًا بسبب ساعات الجلوس الطويلة

مقابلة أوباما في ألمانيا بـ 5 آلاف يورو

خسارة هائلة للحشرات الملقحة في بريطانيا

مباريات
الصحة

أمهات الأطفال المولودين قبل الأوان أكثر عرضة للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎