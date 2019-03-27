رئيسة وزراء بريطانيا تتعهد بالاستقالة بعد تمرير اتفاق بريكسيت

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بترك منصبها فور تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي حول انسحاب بلادها من المنظمة (بريكست)، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وكانت الحكومة البريطانية رفضت في وقت سابق عريضة مطالبة بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والتي وقع عليها أكثر من خمسة ملايين بريطاني.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أعضاء البرلمان سيناقشون هذه العريضة في الأول من أبريل المقبل بعدما تخطى عدد التوقيعات 100 ألف توقيع، أخذًا في الاعتبار أن البرلمان البريطاني يطرح للنقاش أي عريضة تنشر على موقع الحكومة الرسمي من جانب بريطانيين وتحصل على 100 ألف توقيع.



وأوضحت وسائل الإعلام أن العريضة ترفض الإدعاء الذي كثيرًا ما تكرره الحكومة بأن مغادرة الاتحاد الأوروبي "هو إرادة الشعب"، كما تطالب بإلغاء المادة 50 من معاهدة لشبونة المعنية بالخروج من الاتحاد.