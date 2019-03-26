قافلة دعوية من الأزهر تصل سوهاج لمحاربة الأفكار المتطرفة

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، عن وصول قافلة دعوية تابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ضمن القوافل الدعوية التي تجوب المحافظات المصرية لمحاربة الفكر المتطرف ونشر الإسلام الوسطى وتصحيح المفاهيم وبيان سماحة الإسلام ووسطيته وضمت القافلة كوكبة من علماء الأزهر الشريف.



وبدأ وعاظ القافلة نشاطًا مكثفا فور وصولهم سوهاج شمل مراكز الشرطة والشباب والمساجد والمستشفيات حيث تتناول القافلة العديد من الموضوعات من أهمها حب الوطن والمحافظة عليه – المواطنة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد – بر الوالدين – دروس مستفادة من الإسراء والمعراج – الأمن الاجتماعي ودوره في بناء الحضارات وشمل نشاط صباح اليوم الثلاثاء زيارة قسمى شرطة أول وثان سوهاج ومستشفى الهلال للتأمين الصحي ومن المقرر أن تغادر القافلة سوهاج بعد إلقاء خطبة الجمعة القادمة بالعديد من المساجد.