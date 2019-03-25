غدًا.. وزير التنمية المحلية يتفقد استعدادات العاصمة لكأس أمم أفريقيا

يتفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وعددًا من قيادات الوزارة، ظهر غد الثلاثاء، المنشآت الرياضية بمحافظة القاهرة، والتي تم تخصيصها ضمن استعدادات مصر لكأس الأمم الأفريقية.



ومن المقرر أن يزور "شعراوي"، كافة المنشأت الرياضية، والتي تتمثل في الملاعب، وأماكن ومقرات الإقامة، التي خصصتها القاهرة، بعد اختيار ملاعبها ضمن المحافظات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.



ويستمع "شعراوي"، من محافظ القاهرة، كافة الاستعدادات التي اتخذتها المحافظة، للارتقاء بمكانة مصر خلال فترة تنظيم مصر كأس الأمم الأفريقية، لتوصيل صورة جميلة لمصر أمام العالم.