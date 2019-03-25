ألمانيا تترشح رسميا لاستضافة كأس أمم أوروبا لكرة السلة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة السلة اليوم، أن ألمانيا أصبحت من بين ست دول تقدمت بملفات ترشحها لاستضافة بطولة أوروبا لكرة السلة 2021.



ورشح الاتحاد الألماني لكرة السلة مدينة كولونيا لاستضافة منافسات إحدى الجولات الأربع للدور التمهيدي، فيما رشح برلين لاستضافة الدور النهائي، وبالإضافة إلى ألمانيا، تقدمت بملفات ترشحها رسميا كل من جمهورية التشيك واستونيا وجورجيا والمجر وإيطاليا وسلوفينيا.

ويقام الدور الأول من البطولة في أربع دول، كما حدث في عامي 2015 و2017، على أن تقوم إحدى هذه الدول بتنظيم الدور النهائي.

ومن المقرر أن تحدد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوربي لكرة السلة في النصف الأول من يوليو المقبل الدول التي ستستضيف البطولة، المعروفة باسم "يوروباسكت".

وقال رئيس الاتحاد الألماني لكرة السلة، انجو فايس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد ترشحت دول قوية، نحن سعداء وسنقدم أيضا ملفا قويا".