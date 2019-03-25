القاهرة : الإثنين 25 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:05 م

مخبول تركيا.. «نيويورك تايمز» تفضح خطط أردوغان لهدم ميدان «تقسيم» انتقامًا من الثورة
07:19 ص

زلزال بقوة 5.8 يضرب جزيرة سولاويسى بأندونيسيا
07:38 م

وزيرة الصحة: بدء العد التنازلي لإطلاق "التأمين الشامل" ببورسعيد
12:47 ص

الولايات المتحدة تحجز على أصول بنك فنزويلى لدعمه "مادورو"
06:43 ص

الرئيس الصينى يأمر بفتح تحقيق فى انفجار مصنع للأسمدة
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
رياضة
الإثنين 25/مارس/2019 - 07:40 م

ألمانيا تترشح رسميا لاستضافة كأس أمم أوروبا لكرة السلة

ألمانيا تترشح رسميا
dostor.org/2566130

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة السلة اليوم، أن ألمانيا أصبحت من بين ست دول تقدمت بملفات ترشحها لاستضافة بطولة أوروبا لكرة السلة 2021.

ورشح الاتحاد الألماني لكرة السلة مدينة كولونيا لاستضافة منافسات إحدى الجولات الأربع للدور التمهيدي، فيما رشح برلين لاستضافة الدور النهائي، وبالإضافة إلى ألمانيا، تقدمت بملفات ترشحها رسميا كل من جمهورية التشيك واستونيا وجورجيا والمجر وإيطاليا وسلوفينيا.
ويقام الدور الأول من البطولة في أربع دول، كما حدث في عامي 2015 و2017، على أن تقوم إحدى هذه الدول بتنظيم الدور النهائي.
ومن المقرر أن تحدد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوربي لكرة السلة في النصف الأول من يوليو المقبل الدول التي ستستضيف البطولة، المعروفة باسم "يوروباسكت".
وقال رئيس الاتحاد الألماني لكرة السلة، انجو فايس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لقد ترشحت دول قوية، نحن سعداء وسنقدم أيضا ملفا قويا".

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهرين

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهرين

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهرين

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

الآن

إحالة أوراق المتهمين بقتل واغتصاب الطفلة رحمة بالقليوبية إلى المفتى

رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات المرحلة الأولى في العاصمة الإدارية

الحكومة والمركزى والمطورون العقاريون يتفقون على إجراءات التمويل للوحدات السكنية

"المقترح المشروط".. تفاصيل خطة الكهرباء لإعادة تركيب العدادات الكودية

ads
الأكثر قراءة

وزير التعليم يعلن وقف الامتحانات عبر "التابلت"

كلبان يقتلان صاحبتهما الشابة بطريقة مخيفة

بالصور.. رانيا يوسف بإطلالة صيفية فى دبى

رسميًا.. غياب نجم وسط الأهلي عن القمة للإصابة

ألبومات الصور

وكيل" أوقاف الإسكندرية" يزور القنصلية اليونانية لتقديم التهنئة باليوم الوطني

افتتاح معرض منتجات المشروعات الصغيرة ببني سويف

بالصور.. مدير أمن البحيرة يكرم 86 من أمهات وزوجات شهداء الشرطة

وفد "الصحة العالمية" يشيد بأداء "100 مليون صحة" فى الوادى الجديد

رياضة

الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

الخطيب: الأهلي يمتلك رؤى مختلفة في جميع المجالات

روماريو: ميسي لاعب كبير وكريستيانو بين أفضل 5 لاعبين في التاريخ

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

وزير التعليم يعلن وقف الامتحانات عبر "التابلت"

كلبان يقتلان صاحبتهما الشابة بطريقة مخيفة

بالصور.. رانيا يوسف بإطلالة صيفية فى دبى

رسميًا.. غياب نجم وسط الأهلي عن القمة للإصابة

كشكول

طب حلوان تعقد ورشة عمل حول "جائزة لوريال _ اليونسكو" للمرأة

إنطلاق تصفيات مسابقة تحدى القراءة العربى بـ"مطروح" الأزهرية

ولية أمر تكشف أسباب دعمها لنظام طارق شوقي

إنطلاق تصفيات تحدى القراءة العربي بـ"الفيوم" الأزهرية

جامعة مطروح توافق على منح بحثية لطلاب الماجستير والدكتوراه من أعضاء الهيئة المعاونة

الأمصار

مقتل طيار بعد محاولته قتل زوجته

الرئيس الجزائري يعزل مدير عام التلفزة العمومية

صلاح يقرر التضحية من أجل الفوز بالدوري

روسيا ترفض اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولانروسيا ترفض اعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان

إسرائيل تعلن حدود غزة منطقة عسكرية مع تصاعد التوتر

مرايا الابداع

الموتى يتوافدون نيامًا

فى أرض المطار

ads
منوعات

تعرف على مزايا موز "النقاط السوداء"

عواصف مغناطيسية جديدة تضرب الأرض خلال أيام

تقرير يكشف ارتباط اللحوم المعالجة بالسرطان

مباريات
الصحة

دراسة: أدوية الحموضة تسبب مشاكل مزمنة في الكلى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎