ورشة لتعليم لغة اﻹشارة لدمج ذوي القدرات الخاصة بأسيوط

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة، بمدرسة الرعاية المتكاملة بعزبة السجن بالوليدية، من أجل تكوين شخصية متكاملة للطفل.



حيث أقام قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط بالمدرسة عدة أنشطة، منها ورشة فنون تشكيلية بعنون "اﻷم منبع الحنان" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم، وورش أشغال فنية لعمل أشكال جمالية ومفيدة باستخدام خامات البيئة.



كما أقيمت ورشة لتعليم فن التلي، وأخرى لتعليم فن التطريز والغرز المختلفة، فضلا عن ورشة لتعليم لغة اﻹشارة لدمج ذوي القدرات الخاصة مجتمعيا من ذوي القدرات الخاصة إعاقة سمعية، بجانب ورشة لتعليم كيفية كتابة القصة للكاتب القصصي عاطف العزازي وورشة لتعليم الشعر العربي للأديب الدكتور سيد عبدالرازق ومسابقات ثقافية واكتشاف مواهب، وتم توزيع جوائز على جميع اﻷطفال المبدعين، تشجيعًا لهم للاستمرار في تنمية وممارسة مواهبهم ولرفع روحهم المعنوية.