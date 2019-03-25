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الإثنين 25/مارس/2019 - 04:27 ص

"صناعة الفوانيس" وسيلة ذوى الاحتياجات الخاصة لاستقبال رمضان

صناعة الفوانيس وسيلة
حسام عسل
dostor.org/2564659

يستعد ذوي الإحتياجات الخاصة بمحافظة الجيزة، للمشاركة في استقبال شهر رمضان الكريم، بتصنيع فوانيس وزينة رمضان.

وكرست إيمان كمال، أم لفتاة من أصحاب الهمم، حياتها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، بعدما حصلت على دورات تدريبية في مجالات التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث قررت منذ 15 عامًا أن تحتضن عددًا منهم، بجانب ابنتها، ومساعدتهم على العيش والإنتاج والتفاعل مع المجتمع، من خلال تنظيم بعض الفعاليات الترفيهية والدورات التدريبية في صناعة الفوانيس.

وكان العام الماضي هو التجربة الأولى لها، حيث استدعت مدربة لتعليمهم صناعة شغل رمضان، وتم بالفعل اتقان الصنعة من قبل أصحاب الهمم، وبعض أمهاتهم لمساعدتهم في العمل المنزلي، وتتولى إيمان كمال جلب الخامات وتسويقها بعد صناعتها، ومن ثم يتم تجميع العائد من حصيلة البيع في شراء أحذية للعيد، وشنط غذائية لرمضان.

"صناعة الفوانيس" وسيلة ذوى الاحتياجات الخاصة لاستقبال رمضان
"صناعة الفوانيس" وسيلة ذوى الاحتياجات الخاصة لاستقبال رمضان
"صناعة الفوانيس" وسيلة ذوى الاحتياجات الخاصة لاستقبال رمضان
"صناعة الفوانيس" وسيلة ذوى الاحتياجات الخاصة لاستقبال رمضان
"صناعة الفوانيس" وسيلة ذوى الاحتياجات الخاصة لاستقبال رمضان
"صناعة الفوانيس" وسيلة ذوى الاحتياجات الخاصة لاستقبال رمضان
"صناعة الفوانيس" وسيلة ذوى الاحتياجات الخاصة لاستقبال رمضان
"صناعة الفوانيس" وسيلة ذوى الاحتياجات الخاصة لاستقبال رمضان
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