بسبب "السيستم".. إلغاء امتحان "العربي" لأولى ثانوي في مدرسة بالهرم

قررت مدرسة منشأة البكاري، بالهرم، إلغاء امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي، بسبب سقوط نظام التابلت (السيستم) منذ بدء موعد الامتحان حتى نهاية الوقت المخصص للمادة.



وأوضح الطلاب أن موقع «منصة الامتحان»، الذي يتم من خلاله أداء امتحان المادة بعد الحصول على كود سري من داخل كل لجنة، لا يستجيب للفتح مع الطلاب.



وبدأت طالبات الصف الأول الثانوى، بمدرسة منشأة البكاري بالهرم، أداء امتحان اللغة العربية لأول مرة في تجربة التابلت والثانوية التراكمية في التاسعة صباحًا.



فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في الساعة الواحدة ظهرًا عقب خروج الطالبات من الامتحان، لأول مرة بنظام الفترتين في امتحانات الثانوية العامة.



يأتي ذلك في حضور طلاب وطالبات الصفين الثاني والثالث الثانوي إلى المدرسة كيوم دراسي عادي، وسط غياب لأهالي الطلاب الذين يؤدون الامتحان.