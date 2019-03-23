رئيس وزراء العراق: الفرصة سانحة لترميم الأوضاع العربية

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أن الفرصة سانحة الآن لترميم الأوضاع العربية.



جاء ذلك خلال لقاء عبدالمهدي اليوم السبت، بالأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط والمندوبين المعتمدين للدول العربية لدى الجامعة العربية خلال زيارته لمقر الجامعة في القاهرة.



وقال عبدالمهدي بحسب بيان صادر عن سفارة ومندوبية العراق بالقاهرة، إنه لا بد أن نستفيد من دروس الماضي وما شهدته دولنا من حروب ونزاعات، حيث مر العراق بحروب وأزمات على مدى أربعة عقود دمرت بناه التحتية، مؤكدا أن تبني العراق سياسات التعاون ومد الجسور وإنهاء الانقسامات رابحة، والحلول ممكنة بمواجهة جميع الأزمات والمشاكل.



وأضاف عبدالمهدي: "لدينا اليوم علاقات متقدمة مع مصر وجميع دول الجوار العربي والإقليمي ودول أوروبا وغيرها".



وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن لقاء القمة الثلاثي المقرر غدا بين مصر والعراق والأردن لتأكيد توجهنا بإقامة علاقات شراكة وتعاون اقتصادي وعلاقات وثيقة مع جميع الدول وإزالة جميع العقبات في طريق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.