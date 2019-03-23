مشاهدة مباراة مصر والنيجر (التصفيات الافريقية) - كورة اون لاين - يلا شوت - كورة لايف

يخوض منتخب مصر بقيادة خافيير أجيري، مباراة رسمية بصبغة ودية أمام النيجر، مساء اليوم السبت، وذلك في إطار الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بمصر.

مشاهدة مباراة مصر والنيجر (التصفيات الافريقية) - كورة اون لاين - يلا شوت - كورة لايف





ويقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويذاع حصريًا على قناة beIN SPORTS HD 3.