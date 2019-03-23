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السبت 23/مارس/2019 - 05:40 م

بث مباشر beIN LIVE… مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع بجودة عالية| كورة لايف | KoRA StAR كورة ستار

بث مباشر beIN LIVE… مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع بجودة عالية| كورة لايف | KoRA StAR كورة ستار

مشاهدة مباراة مصر
مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2563407

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مصر والنيجر بث مباشر كورة 2 داي يحل منتخب مصر ضيفا على منتخب النيجر في لقائهم بالجولة الأخيرة من دور المجموعات في المجموعة العاشرة بتصفيات أمم أفريقيا النهائية، ويأمل منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز في اللقاء المرتقب، كما يسعى المنتخب في خطف نقاط المباراة من أجل الإرتقاء للصدارة والتقديم في الترتيب العام الأفريقى، مصر والنيجر بث مباشر كورة ستار ويسعى بطل أفريقيا في الظهور بالمستوى الفنى والبدنى المطلوبين وتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض النهائيات على أرضه ووسط جماهيره.

مصر والنيجر بث مباشر بي ان سبورت ويحتل منتخب مصر المركز الثانى تساوى عدد النقاط مع المتصدر برصيد 12 نقطة، حيث حقق الفوز في 4 لقاءات وخسر في مباراة واحدة، وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز على نظيره منتخب تونس في الجولة الماضية بنتيجة 3-2 .

والجدير بالذكر أن المجموعة العاشرة تضم كلا من منتخب تونس في الصدارة ويليه منتخب مصر بالتساوي في عدد النقاط ولكن يتفوق تونس بعدد الأهداف المسجلة خارج الأرض، ثم يأتي منتخب النيجر في المركز الثالث وتذيل المجموعة منتخب أى سوتينى.

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