مشاهدة مباراة مصر والنيجر بث مباشر 23-3-2019 تصفيات كأس الأمم الأفريقية

تحصيل حاصل.. نشاهد معاً مباراة مصر والنيجر بث مباشر ضمن الدور الجولة السادسة بالمجموعة العاشرة لقاء مصر والنيحر تحصل حاصل بالنسبة المنتخبين وذلك بعدما أن حسم المنتخب المصري صعودة لكأس الأمم الأفريقية بعدما أن حقق أنتصار في غاية الصعوبة علي حساب نظيرة التونسي بالجولة الخامسة ولكن يبقي الأن الصراع قائم بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري علي قمة المجموعة العاشرة.





قائمة المنتخب المصري قد شهدت العديد من الأسماء المنضمة حديثاً حيث أن لاعب خط الوسط عمرو السولية المتألق مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة نجح أن يكون أحد عناصر قائمة المنتخب المصري يذكر أن اللاعب قد أنضم في أكثر من معسكر ولكنة هذة المرة الأولي الذي ينضم تحت قيادة المكسيكى خافير أجيرى الحال ذاتة ينطبق علي اللاعب عمر جابر أحد عناصر المنتخب المصري بكأس العالم ولكن ذلك هي المرة الأولي الذي ينضم اللاعب تحت قيادة أجيرى.





لاعب أولمبياكوس اليوناني أحمد حسن كوكا الغائب خلال الفترة الأخيرة عن المنتخب المصري ولكن اللاعب قد تألق بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة مع فريقة اليوناني حيث قد تمكن من أحراز سبعة أهداف بالدوري اليوناني ليتم إستدعاء اللاعب أيضا هناك وجوة جديدة تنضم للمرة الأولي للمنتخب المصري ومنها لاعب الزمالك محمود علاء بالإضافة إلي عمار حمدي لاعب الإتحاد السكندري بالإضافة مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلي صفوف طلائع الجيش يذكر أن اللاعب قد تمكن من أحراز ست أهداف مع فريقة حتي الأن أيضا من الوجوة الجديد الظهير الأيسر أحمد أبو الفتوح بالإضافة إلي نبيل دونجا لاعب بيراميدز.





من المتوقع إراحة العديد من العناصر الأساسية خلال مواجهة اليوم من أجل إعطاء العناصر المنضمة حديثاً فرصة المشاركة يذكر أن المنتخب المصري سيفقد جهود لاعب ليفربول محمد صلاح الذي قد فضل الجهاز الفني للمنتخب الوطني إراحتة خصوصا أن اللاعب أحد أهم عناصر ليفربول وسيكون لدية العديد من المواجهات الهامة خلال الفترة المقبلة أيضا يفقد المنتخب المصري جهود أحمد حجازي نجم وست بروميتشوذلك بسبب تراكم الأنذارات أيضا سيغيب نجم أرسنال محمد النني بسبب تراكم الأنذارات ولكن من المتوقع أن يكون اللاعب أحد عناصر الأساسية خلال مواجهة نيجيريا.









المنتخب المصري قد خاض لقاء الذهاب بالشكل الخططي 3-4-3 حيث يتواجد بين قلبي الدفاع علي غزال من أجل بناء الهجمة فقد كان لدية حرية التقدم إلي وسط الملعب وذلك في حالة إمتلاك المنتخب المصري الكرة تقدم علي غزال إلي منتصف الملعب قد أعطي الحرية لثنائي وسط الميدان طارق حامد ومحمد النني وبالإخص محمد النني الذي قد كان دائم التقدم إلي منطقة العمق الهجومي.





الشكل الخططي 3-4-3الشكل الخططي 3-4-3

أيضا وجود ثلاثي في الخط الخلفي للمنتخب المصري قد أعطي الحرية للظهرين أحمد المحمدي وأيمن أشرف في التقدم الأمامي بالإضافة إلي الثلاثي الهجومي محمد صلاح ومحمود تريزيجيه والمهاجم الصريح مروان محسن مما جعل هناك ضغط أمامي كثيف من جانب المنتخب المصري خصوصا في ظل التقدم المستمر من جانب محمد النني وطارق حامد بسبب تراجع منتخب النيجر.









تقدم طارق حامد والنني

المدير الفني للمنتخب المصري خافير أجيرى قد غير الشكل الخططي للمنتخب المصري بالشوط الثاني وقد أصبح الشكل الخططي 4-2-3-1 حيث تم إستبدال علي غزال باللاعب عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني ومن المتوقع أن يخوض المنتخب المصري لقائة اليوم بالشكل الخططي 4-2-3-1 خصوصا أن من المتوقع أن يحاول منتخب النيجر في تحقيق نتيجة إيجابية خصوصا أن ليس لدية ما يخسرة.





هاني رمز المدرب المساعد بالمنتخب المصري أكد أن مواجهتين النيجر ونيجيريا فرصة جيدة من أجل الحكم علي بعض العناصر المنضمة حديثاً لصفوف المنتخب الوطني وأضاف رمزي لقاء النيجر لن يكون حقل تجارب ولكن سيكون هناك بعض العناصر الأساسية وبعض الوجوة المنضمة حديثاً والتي قد يكون لهم دور خلال كأس الأمم الأفريقية المقبلة وخصوصا أن سيكون هنا ضغوط جماهيرية كبيرة ويجب أن يكون اللاعب المنضم صاحب شخصية ليتحمل الضغط الجماهيري المتوقع خلال كأس أفريقيا المقبل.





علي الجانب الأخر منتخب النيجر سيخوض لقاء اليوم بدون دوافع كبيرة وذلك بعدما أن فقد بشكل رسمي فرصة المنافسة علي التأهل لكأس الأمم الأفريقية المقبلة يذكر أن النيجر قد نجحت في تحقيق أنتصار وحيد علي حساب سوازيلاند بالجولة الخامسة منتخب النيجر لم يظهر قدرات فنية تجعلة ينجح في التفوق علي المنتخب المصري حتي في حالة غياب الأساسيين ولكن خوض لقاء اليوم علي ملعبة ووسط جمهورة قد تجعلهم لديهم حماس كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية.



