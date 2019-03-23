مشاهدة الأردن Vs سوريا كورة ستار kora star
بث مباشر مباراة سوريا والأردن اليوم السبت 23-3-2019 ضمن مباريات بطولة الصداقة الدولية مشاهدة الأردن Vs سوريا كورة ستار kora star
موعد مباراة سوريا
والأردن بث مباشر والقنوات الناقلة
تذاع مباراة
سوريا والأردن اليوم عبر قناة العراقية الرياضية وقناة الكأس 1 والتى تقام على
ملعب البصرة الدولي بتعليق سمير اليعقوبي مشاهدة مباراة سوريا والأردن اليوم فى
تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت السعودية
6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
6:00 مساءاً بتوقيت العراق .
5:00 مساءاً بتوقيت السودان .
6:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
5:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
4:00 مساءاً بتوقيت تونس .
4:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
4:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
7:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
7:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
6:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
6:00 مساءاً بتوقيت قطر.
3:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
6:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
3:00 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT
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