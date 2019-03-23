رئيس وزراء ماليزيا: إسرائيل "دولة لصوص"

شن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، هجوما حادا على إسرائيل واصفا إياها بأنها "دولة لصوص".



وقال مهاتير محمد، في تصريحات له خلال تواجده في باكستان - إن إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الدولية، وتواصل أنشطة الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، مضيفا: لا يمكننا الاعتراف بإسرائيل بسبب احتلالها للأرض الفلسطينية.



وتأتي هذه التصريحات متزامنة مع رفض دولي واسع لتصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن نيته الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.