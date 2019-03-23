برتغال رونالدو تفشل فى فخ أوكرانيا

فشل منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو في تحقيق الفوز على ضيفه الأوكراني، في الجولة الافتتاحية للتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2020، بعد تعادلهما سلبيا بدون أهداف الجمعة.



وأبقى المخضرم أندريه بياتوف حارس أوكرانيا منتخب البرتغال بعيدًا عن التسجيل بعد تصديه بشكل رائع لأكثر من محاولة خلال الساعة الأولى من اللقاء، قبل أن يستنفد أصحاب الأرض كل الأفكار في المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الثانية.



وتم إلغاء هدف مبكر للبرتغال عندما لعب ويليام كارفاليو الكرة برأسه، قبل أن يشير الحكم إلى وجود تسلل قبل أن يسدد المدافع بيبي الكرة مباشرة بشكل رائع ليحولها بياتوف (34 عاما) بعيدا.



وبدأ رونالدو، الذي لم يشارك في دوري الأمم الأوروبية بالاتفاق مع المدرب فرناندو سانتوس، في العمل وترك مرتين بدون رقابة في الناحية اليسرى.



وتصدى بياتوف قائد أوكرانيا لأفضل المحاولات في الدقيقة 56، بعد أن أبعد ببراعة تسديدة أندريه سيلفا أمام المرمى بيد واحدة.