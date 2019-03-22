بلغاريا ومونتينيجرو يتعادلان 1-1 في تصفيات يورو 2020

خيم التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت المنتخب البلغاري بضيفه منتخب مونتينيجرو (الجبل الأسود) اليوم الجمعة في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).



وتقدم منتخب مونتينيجرو بهدف سجله ستيفان ميوجوسا في الدقيقة 50 وتعادل منتخب بلغاريا عن طريق تودور نيديليف من ركلة جزاء في الدقيقة 82.



وحصد المنتخبان أول نقطة لهما في مشوار التصفيات.



ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره التشيكي في وقت لاحق من اليوم ضمن منافسات ذات المجموعة.