بث مباشر فرنسا Vs مولدوفا اليوم kora live مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا كورة أون لاين

بث مباشر مباراة فرنسا ومولدوفا اليوم الجمعة 22-3-2019 ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020 في دور المجموعات الجولة الأولى فرنسا Vs مولدوفا مشاهدة مباراة فرنسا ومولدوفا كورة أون لاين

بي ان سبورت 6 تذيع مباراة فرنسا ومولدوفا اليوم بدون تقطيع فى تمام الساعة 10 إلا ربع بتوقيت القاهرة و11 إلا ربع بتوقيت السعودية والتى تقام على ملعب زيمبرو بتعليق خالد الحدى

موعد مباراة فرنسا ومولدوفا بث مباشر

10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:45 مساءاً بتوقيت العراق .

9:45 مساءاً بتوقيت السودان .

10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:45 مساءاً بتوقيت تونس .

8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:45 مساءاً بتوقيت قطر.

7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:45 مساءاً بتوقيت جرينتش GMT .

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