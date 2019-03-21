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الخميس 21/مارس/2019 - 03:00 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد الإمارات يلا شوت الان - تابع لايف لحظة بلحظة بث مباشر مباراة السعودية والإمارات كورة لايف kora live

مشاهدة مباراة السعودية ضد الإمارات يلا شوت الان - تابع لايف لحظة بلحظة بث مباشر مباراة السعودية والإمارات كورة لايف kora live

مشاهدة مباراة السعودية
مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2560943

كورة ستار مشاهدة مباراة السعودية والامارات اليوم لايف

بداية بث مباشر السعودية والامارات اليوم كورة جول، يلا شوت الجديد، يلا شوت حصري، سيكون ابتداء من الساعة 13.45 دقيقة بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة 15.45 بتوقيت مصر المحلي، الذي يوازي الساعة 16.45 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، ومشاهدة مباراة الامارات والسعودية اليوم بتوقيت أبوظبي، ستنطلق في تمام الساعة 17.45 بتوقيت المحلي.

 

بث مباشر السعودية والإمارات اليوم

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والامارات مباشرة اليوم، ستكون هي قناة ksa sports المفتوحة، التي أعلنت أنها ستعرض متابعة ودية السعودية والإمارات اليوم بث مباشر، وسنقدم لكم اسم معلق مباراة اليوم، فورا الإعلان عليه من طرف إدارة القناة فتابعونا.

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مشاهدة مباراة السعودية والإمارات بث مباشر yalla shoot | كورة ستار | كورة اون لاين

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