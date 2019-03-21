الثلاثاء.. "القومى للترجمة" يحتفل بشوقى جلال

يحتفل المركز القومى للترجمة بمسيرة عطاء المترجم الكبير شوقى جلال، فى السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، بقاعة طه حسين بمقر المركز، وتقام الاحتفالية، بالتعاون مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة.



يتضمن التكريم كلمة الدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومى للترجمة، والدكتور سعيد المصرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد حمدى إبراهيم، مقرر لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور أحمد زايد، والدكتورة مروة مختار، ويختتم الاحتفال بكلمة المترجم الكبير شوقى جلال.



المترجم الكبير شوقى جلال، والحائز مؤخرًا على جائزة رفاعة الطهطاوى للترجمة، عن ترجمته لكتاب "موجات جديدة فى فلسفة التكنولوجيا"، أثرى المكتبة العربية بعدد كبير من المؤلفات والترجمات، نذكر منها: "نهاية الماركسية"،"العقل الأمريكى يفكر"، و"الترجمة فى العالم العربى: الواقع والتحدي"، ومن أهم كتبه المترجمة: "الشرق يصعد ثانية"، "الإسلام والغرب"، "مشكلة المياه فى العالم العربى"، و"التراث المسروق".