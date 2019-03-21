غدًا.. نساء نيوزيلندا ترتدي الحجاب تعاطفا مع المسلمين

يواصل مجموعات من النشطاء في نيوزيلندا في الجمعيات الأهلية والمواقع الالكترونية المختلفة، الحشد الشعبي للحملة التضامنية مع المسلمين في نيوزيلندا احتجاجا على المذبحة الدامية التي وقعت يوم الجمعة الماضية والتي أسفرت عن مقتل 50 مصلي.



كما دعت مجموعات من النشطاء كافة النيوزيلندية من الذكور والإناث لارتداء الحجاب غدا الجمعة، من أجل إظهار التعاطف الكامل مع المسلمين، وهو الأمر الذي وجد قبولا كبيرا، وفقا لموقع "نیوزهاب" النيوزيلندي.



وقالت ثايا أشمان، إحدى منظمات هذه الحملة، إن الدعوة التي طرحتها تهدف لإظهار الدعم الكامل للمسلمين في المصيبة الأخيرة، مشيرة إلى أنهم اختاروا يوم الجمعة لأنه يوم عيد بالنسبة للمسلمين.