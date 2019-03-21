"الدواء الأمريكية" توافق على أول عقار لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة

وافقت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية على أول دواء ينتج خصيصا للنساء المصابات باكتئاب ما بعد الولادة، والذي يبلغ متوسط سعره 34000 دولار لكل مريض..



وقالت الدكتورة تيفاني فارشيوني من مركز تقييم الأدوية والأبحاث الدوائية "قد تتعرض النساء لأفكار حول إيذاء أنفسهن أو إيذاء أطفالهن. يمكن أن يتداخل اكتئاب ما بعد الولادة مع رابطة الأم والرضيع". "تمثل هذه الموافقة أول مرة يتم فيها اعتماد دواء على وجه التحديد لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة، مما يوفر خيارًا جديدًا مهمًا للعلاج".



وقال الدكتور كيمبرلي يونكرز، أستاذ الطب النفسي والتوليد وأمراض النساء والعلوم الإنجابية في جامعة ييل لصحيفة نيويورك تايمز: "هذا يثير الكثير من قضايا الصحة العامة المعقدة للغاية".