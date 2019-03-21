مصطفى قمر يكشف موعد طرح ألبومه الجديد

كشف المطرب مصطفى قمر، عن طرح ألبومه الغنائي الجديد، مطلع الصيف المقبل.



وأضاف "قمر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة اليوم عبر قناة اليوم، تقديم كلا من إدوارد ونانسي مجدي، أمس الأربعاء، أنه انتهى من تسجيل 4 أغنيات جديدة من أغانى ألبومه، المُنتظر طرحه في موسم الصيف المقبل.



وسجل "قمر" الأغنية الأولى "لحقت تحن"، كلمات رمضان محمد، وألحان محمد عبيه، وتوزيع محمد مصطفى، والثانية "قلبى العزيز" كلمات رمضان محمد، وألحان محمد عبيه، توزيع طارق مدكور.



كما سجل أغنية جديدة من ضمن الألبوم بعنوان "عارف"، وهى من كلمات عصام حسنى وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم.



يذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر كليب "تقدر تفرح"، احتفالا بمشاركة المنتخب المصرى فى كأس العالم بروسيا، من كلمات وألحان أمير محروس ومصطفى شوقى، وتوزيع أمير محروس، وإخراج جوزيف نبيل.