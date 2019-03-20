التفاصيل الكاملة لزيارة الوفد الروسي بصحبة نجل عبد الناصر لشركة الحديد والصلب

كشفت مصادر مطلعة في شركة الحديد والصلب المصرية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن تفاصيل زيارة الوفد الروسي بمساندة عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر إلى شركة الحديد والصلب المصرية.



وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الزيارة بدأت منذ يوم الأحد الماضي، واستمرت 3 أيام في جولة شاملة لقطاعات المصانع في مجمع المصانع في حلوان.



وأشارت المصادر إلى أن الوفد كان مكون مما يقرب من 12 شخص موضحة أن الوفد سيزور الوحات البحرية لرؤية مناجم الشركة من خام الحديد في اطار توجه الوفد ورغبته في الحصول على حقوق تطوير شركة الحديد والصلب المصرية.



وأكدت المصادر إلى أن الجانب الروسي أبلغ مصر منذ فترة طويلة رغبته في تطوير مجمع الحديد والصلب في حلوان خاصة أن روسيا ساهمت في تأسيس وإنشاء المجمع.



من جانبه، قال مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن زيارة الوفد الروسي لمجمع حلوان تأتي في إطار العمل على رؤية مصانع الشركة.



وأضاف نافع في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الوفد الروسي ممثل لمجموعة شركات مهتمة بالتعاون في مجال الصناعات المعدنية وبمشروع التطوير بالشركة الذي طرحته شركة الحديد والصلب المصرية بصفة خاصة.