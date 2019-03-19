سفير البحرين بمصر يقيم حفل استقبال لنظيره العراقي الجديد

أقام سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، حفل استقبال على شرف أحمد نايف رشيد الدليمي، بمناسبة توليه مهام عمله سفيرا لجمهورية العراق لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.



وبارك الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة، للسفير أحمد نايف الدليمي، على ثقة بلاده بتعيينه سفيرا لجمهورية العراق لدى مصر، متمنيا له التوفيق في مهمته، وتعزيز دور بلاده في ترسيخ العمل العربي المشترك.



وقدم السفير العراقي أحمد نايف الدليمي، شكره لسفير مملكة البحرين في القاهرة على حفاوة الاستقبال في ظل ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية وطيدة.



وحضر الحفل عدد من المسئولين والسفراء والدبلوماسيين والشخصيات العامة.