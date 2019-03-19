محافظ الغربية: فحص 1.5 مليون مواطن ضمن "100 مليون صحة"

أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، أنه تم فحص مليون ونصف المليون مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بالمحافظة، وذلك طبقا للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 144% من المستهدف اليومي البالغ نحو 55.356 ألف مواطن، ضمن مستهدف كلي يتعدى 3.3 مليون مواطن.



ويتوجه محافظ الغربية بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة، داعيا الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.