زيدان يطلب التعاقد مع مانى

طلب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، من إدارة ناديه، التعاقد مع السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



ويسعى زيدان للتعاقد مع لاعبين مميزين عدة بالفترة المقبلة من أجل المنافسة على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وذلك بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف الماضي وانتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي.



وقالت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "إن زيدان طلب من إدارة النادي التعاقد مع ماني، وذلك بعد المستوى المميز الذي يقدمه هذا الموسم في بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا".



وأوضحت التقارير أن الريال كان يفاضل بين ثنائي ليفربول الهجومي محمد صلاح وماني من أجل التعاقد مع أحدهما، لكن زيدان قرر التعاقد مع اللاعب السنغالي صاحب الـ26 عاما.



وانضم ماني لليفربول في صيف 2016 قادما من ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع الليفر هذا الموسم في 38 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 20 هدفا وصنع 4 أهداف.