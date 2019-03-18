تيريزا ماى: لا مكان لليمين المتطرف الحاقد فى مجتمعنا

قالت رئيسة الوزارء البريطانية، أمس الأحد، تعليقًا على محاولة قتل شاب في المملكة المتحدة من قبل يميني متطرف، إنه "لا مكان لتطرف اليمين المتطرف في مجتمعنا".



جاء ذلك خلال تصريحات صحفية حيث أشادت فيها بتعامل سلطات البلاد مع ما وصفته بـ"الحادث الإرهابي" في ستانويل، جنوبي البلاد.



وقالت "ماي": "أقدم شكري لخدمات الطوارئ على تعاملهم مع الحادث الإرهابي في ستانويل. أفكاري مع الشاب الجريح، وعائلته وأصدقائه".



وأضافت: "لا مكان لتطرف اليمين المتطرف الحاقد الخسيس في مجتمعنا".



وذكرت صحيفة "ذا صن" المحلية، في وقت سابق، أن الشرطة تلقت بلاغًا عن قيام رجل خمسيني قرب مطار هيثرو بأعمال تخريبية وإطلاقه هتافات عنصرية، وبعيد ذلك، تم الإبلاغ عن شخص تعرض لعملية طعن.