بث مباشر ليفربول ضد فولهام اليوم الأحد 17-3-2019 يلا شوت - كورة ستار

يلتقي ليفربول مع فولهام يوم الأحد ويتطلع للعودة إلى قمة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.





دخل ريدز ، الذي حصل على انتصارين وتعادلين في آخر أربع مباريات بالدوري الممتاز ، في نهاية الأسبوع بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي في سباق اللقب. سيتي لا يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع ، حيث تأجل دربي النادي مع مانشستر يونايتد بسبب كأس الاتحاد الإنجليزي.





إليك ما تحتاج إلى معرفته وكيفية مشاهدته بينما يحاول فريق يورغن كلوب الحفاظ على زخمه بعد فوزه الكبير في دوري أبطال أوروبا على بايرن ميونيخ.





الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول ضد فولهام

التاريخ: الأحد ، 17 مارس

الوقت: 10:10 صباحا

الموقع: كرافن كوخ

قناة تلفزيونية: NBCSN

البث: fuboTV (جرب مجانًا)

الصعاب: ليفربول -400 / فولهام +1000 / قرعة +520





ليفربول:

كان الفوز على بايرن في ألمانيا للوصول إلى الثمانية في دوري أبطال أوروبا هائلاً ، وربما كانت النتيجة أن تساعد ليفربول على وضع بعض الفواق في الدوري الإنجليزي الممتاز في مرآة الرؤية الخلفية. تعادل فريق ريدز بدون أهداف ضد إيفرتون ومانشستر يونايتد في الأسابيع الثلاثة الماضية ، لكنهم سجلوا 12 هدفًا في آخر ثلاثة انتصارات ضد بورنلي واتفورد وبورنماوث. ساديو ماني ومو صلاح وهجوم ليفربول يجب أن يكونوا قادرين على مواصلة الإنتاج ضد فولهام.





فولهام:





يحتل فولهام المركز 19 برصيد 17 نقطة فقط هذا الموسم ، وسيستغرق الأمر الكثير خلال الشهرين المقبلين حتى يتجنب النادي الهبوط. خسر الفريق ست مباريات متتالية في الدوري الممتاز بفوزه الأخير في 29 يناير ضد برايتون.





توقع نتيجة مباراة ليفربول مقابل فولهام

وفاز ليفربول 2-0 عندما التقى هذان الفريقان في أنفيلد في نوفمبر. توقع نتيجة مماثلة الأحد.







