رئيس وزراء فرنسا يتوعد المسئولين عن أعمال الشغب بـ"عقاب شديد"

توعد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، المسئولين عن أعمال الشغب والحرق في إحدى أكثر ضواحي العاصمة باريس ثراء بـ"عقاب شديد"، واصفا من قام بأعمال النهب بأنه من "اللصوص والمجرمين".



واعتقلت الشرطة الفرنسية 192 من عناصر السترات الصفراء بعد أعمال الشغب والتخريب والحرق.



وواصل أصحاب السترات الصفراء مظاهراتهم اليوم للأسبوع الـ18 على التوالي المناوئة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث أشعل المحتجون النار في سيارات ومحلات تجارية، ما أضفى أجواء قاتمة على مدينة النور.



يذكر أن أعمال نهب وتخريب ومواجهات عنيفة وقعت بين متظاهرين من السترات الصفراء وقوات الأمن الفرنسية بالقرب من قوس النصر في باريس. ونشرت السلطات الفرنسية خمسة آلاف عنصر وست آليات مدرعة للدرك في العاصمة.