غدًا.. ملتقى أسوان يناقش أهمية وادي النيل كممر للتكامل الإفريقي والعربي

يشهد الملتقى العربي الأفريقي الذي تستضيفه أسوان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يومه الثاني غدا الأحد، انعقاد مائدة مستديرة بعنوان "وادي النيل ممر للتكامل الإفريقي والعربي"، وتدور فكرة الجلسة حول انطلاق قاطرة التكامل بين الوطن العربي والقارة الأفريقية من وادي النيل، وتوضيح آليات مشاركة الشباب العربي والإفريقي مع صانعي القرار في صنع مستقبل الشعوب العربية والإفريقية.



ومن المقرر أن يستعرض الشباب من خلال هذه المائدة المستديرة التحديات الحقيقية التي تواجه التكامل العربي والأفريقي في ضوء رؤيتهم الشبابية، إلى جانب استعراض رؤية صانعي القرار الإقليمي حول ما يمكنهم فعله في هذا الصدد، مع الإشارة إلى القواسم المشتركة الثقافية والحضارية والتاريخية التي تربط بين العرب وأفريقيا وضرورة استكمال وتفعيل سبل وأطر التعاون العربي الإفريقي بما يضمن المنفعة المتبادلة للطرفين وتكون نقطة الانطلاق والربط بين الكتلتين الإقليميتين.



كما تشهد فعاليات الملتقى غدا جلسة بعنوان "مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية" والتي يشارك فيها عدد من الخبراء الدوليين والمحليين المتخصصين في المجالات الأكاديمية، والدوائية، والتكنولوجيا الحيوية.



وتستعرض الجلسة دور الشركات الناشئة في مجال العلوم والرعاية الصحية في تطوير البحث العلمي والخدمات الصحية، كما يقدّم المشاركون تجربة مصر الرائدة في نقل مبادئ التكنولوجيا والاستثمار إلى مجالات علوم الحياة والرعاية الصحية، إلى جانب استعراض جهود تطوير البنى التحتية لمرافق الدولة المصرية، وعلى رأسها التعليم والصحة.