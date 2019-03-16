رئيسة وزراء نيوزيلندا تتعهد بتعديل قوانين حيازة الأسلحة

تعهدت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آرديرن، اليوم السبت، بتعديل القوانين الخاصة بحيازة الأسلحة في نيوزيلندا.



وذكرت شبكة (ايه بى سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن جاسيندا وصفت الهجوم المسلح الذى وقع أمس ضد المسجدين فى نيوزيلندا بأنه "يمثل واحدا من أكثر الايام التى شهدتها نيوزيلندا سوادا حيث أسفر الهجوم أسفر عن مصرع 49 شخصا وجرح 42 آخرين من بينهما اثنان في حالة حرجة".



وتابعت جاسيندا "إن الحزن والغضب يغمر البلاد بصورة لم تعهدها البلاد من قبل، نحن نبحث الآن عن إجابات عن أسباب ما حدث؟".



وقالت "في الوقت الذي ندرس فيه ملابسات سلسلة الأحداث التي تتعلق بحيازة الرخص والأسلحة التي استخدمت في الحادث، فلن أقول لكم سوى شىء واحد فقط.. سوف نعدل قوانين حيازة السلاح في نيوزيلندا".