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السبت 16/مارس/2019 - 06:46 م

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي اليوم 16-3-2019 السبت يلا شوت HD

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وسوانزي اليوم 16-3-2019 السبت يلا شوت HD

مباراة مانشستر سيتي
مباراة مانشستر سيتي وسوانزي
الدستور مباريات
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مانشستر سيتي وسوانزي يلتقيان في تمام الساعة السابعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة ، على ملعب ليبرتي، ضمن ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في ترتيب الأندية الأوروبية، حيث حقق هذا الموسم في المسابقة الأوروبية 5 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمة مسجلًا 19 هدفًا فيما استقبلت شباكه 8 أهداف.

وكان مانشستر سيتى قد تأهل الربع النهائي على حساب منافسه نيوبورت بأربعة أهداف مقابل هدف ، بينما تأهل سوانزي بعدما أقصى برينتفورد ، بنفس النتيجة ليلتقيا الفريقين فى ربع نهائي المسابقة .

ولم يتمكن مانشستر سيتي، من تحقيق بطولة كأس الإتحاد منذ موسم 2010/2011، حينما فاز بالمباراة النهائية على حساب ستوك سيتي بهدف نظيف.

يواجه بعد قليل فريق مانشستر سيتي نظيره سوانزي في ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي لى ملعب ليبرتي، اليوم السبت 16-3-2019.


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