الان : مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة (فيديو)

رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الفحص الشامل بمبادرة "100 مليون صحة"

تفقد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، صباح اليوم، فعاليات اليوم الأول من استقبال كلية الآداب للجان الفحص الشامل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر ...