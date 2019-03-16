السبت 16/مارس/2019 - 05:41 م
الان : مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة (فيديو)
الان : مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة (فيديو)
الدستور مباريات
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NOW بث مباشر مباراة الاهلي والساورة يقع النادي الأهلي في المجموعة الرابعة التي تضم فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني، ويحتل المركز الثاني في المجموعة، وتحدد المباراة بطاقة العبور لدور الثمانية في البطولة.
توقيت مباراة الاهلي وشبيبة الساورة
تنطلق المباراة فى تمام التوقيتات المحددة التالية :
الساعة 6:00 مساءاً بتوقيت مصر
الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية
الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
الساعة 4:00 عصراً بتوقيت غرينتش الدولي
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة
سيتم بث المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 beIN SPORTS HD الرياضية الأولي.