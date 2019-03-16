يلا كورة .. بث مباشر مباراة الاهلي وشبيبة الساورة | مشاهدة الاهلي والشبيبة - أبطال أفريقيا 2019

الأهلي المصري في مهمة أخيرة وحاسمة أمام شبيبة الساورة الجزائري حيث تفصل بينه وبين الدور الـ 16، بعد لقاءات تثعر فيها ووضع نفسه في هذا الموقف الصعب، ولن يصعد من

المنافسين العرب في هذه المجموعة سوي فريق واحد، إما الأهلي المصري إذا إنتصر، أو الشبيبة إذا خرج بالتعادل أو الفوز، فمن سيتمكن من العبور إلي البوابة الآمنة من دور المجموعات،

الأحمر المصري ، أم الشبيبة الجزائري..

كان لاسارتي مدرب النادي الأهلي قد إستقر على التشكيل الذى سوف يخوض مباراة الأهلي ضد شبيبه الساورة ويعتمد اللقاء على أزارو من البداية على حساب مروان محسن.

كمايدفع بالنيجيري جونيور أجايي فى الجناح الايسر ، وإعادة حسين الشحات لمركز الجناح الأيمن والثلاثي عمرو السولية وكريم وليد ” نيدفيد ” ،واللاعب أحمد فتحي في خط الوسط مع

زيادة الأدوار الهجومية للظهيرين محمد هاني وعلى معلول.