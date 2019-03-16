يلا شوت.. بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري live كورة ستار كورة أون لاين

ومن المقرر أن يلعب شبيبة الساورة أمام الأهلي، غدًا السبت على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.



شاهد البث المباشر لمباراة الاهلى وشبيبة الساورة الجزائرى فى دور المجموعات بدورى ابطال افريقيا المقامة اليوم على ستاد برج العرب.





تقام المباراة فى السادسة مساء اليوم حيث يتصدر شبيبة الساورة المجموعة الرابعة برصيد بـ8 نقاط، يليه الأهلي في المركز الثاني بـ 7 نقاط.





وكان الأهلي قد فاز على فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الأولى، بهدفين، في برج العرب، ثم تعادل مع شبيبة الساورة، في الجزائر 1-1، بعد ذلك اكتسح سيمبا في القاهرة بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة.

يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot





وفي الجولة الرابعة تلقى الأهلي خسارة من سيمبا في تنزانيا، بهدف دون رد، وبنفس النتيجة خسر الأحمر في الجولة الخامسة من فيتا كلوب في الكونغو.









ويتصدر شبيبة الساورة المجموعة الرابعة برصيد بـ8 نقاط، يليه الأهلي في المركز الثاني بـ 7 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن فيتا كلوب، ويتذيل سيمبا الترتيب بـ6 نقاط.





يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot









التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ لاسارتي بتشكيل مكون من:

الشناوي في حراسة المرمى

الدفاع: محمد هاني، وعلي معلول، وأيمن أشرف، وسعد سمير

الوسط: السولية ونيدفيد وناصر ماهر وأجايي ورمضان صبحي

الهجوم: مروان محسن





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة الجزائري

وتنطلق مباراة الأهلي ضد شبيبة الساورة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي ان سبورتس 1 ( beIN SPORTS HD 1 ) ويعلق على اللقاء الثنائي المعلق المصري علي محمد علي والجزائري حفيظ دراجي، كما ينقل التليفزيون المصري اللقاء على البث الأرضي "القناة الثانية والنيل للرياضة".





يلا شوت .. مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot