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السبت 16/مارس/2019 - 04:10 م

بث مباشر مباراة شبيبة الساورة والأهلي كورة ستار كورة أون لاين بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين الأهلي والساورة بث مباشر yalla shoot

بث مباشر مباراة شبيبة الساورة والأهلي كورة ستار كورة أون لاين بث مباشر مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين الأهلي والساورة بث مباشر yalla shoot

مشاهدة مباراة الأهلي
مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة الساورة بث مباشر
علي عبدالله
dostor.org/2554634


يقدم "الدستور " خدمة بث مباشر لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري، اليوم الجمعة 18 - 1 – 2019، التى تقام على ملعب 20 أغسطس بولاية بشار جنوب الجزائر، ضمن الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
ويدخل الأهلي مباراته مع شبيبة الساورة الجزائري في التاسعة مساء اليوم، بمعنويات عالية بعد الصفقات الأخيرة التي نجح في التعاقد معها، وتحقيقه الفوز على فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الأولى ببرج العرب الأسبوع الماضي.
تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة شبيبة الساورة
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، وياسر ابراهيم، وأيمن أشرف وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية، وكريم نيدفيد.
خط الوسط الهجومي: حسين الشحات، ووليد سليمان، ورمضان صبحي.
خط الهجوم: ناصر ماهر.

 تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وشبيبة الساورة مباشرة اليوم السبت 16-3-2019، وذلك في موعد مباريات الاهلي في دوري أبطال إفريقيا 2019، كما سنقدم لكم توقيت وموعد مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري اليوم السبت، وهي ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة، من دور مجموعات، دوري أبطال إفريقيا 2019، في الموسم الجديد، وموعد مشاهدة مباراة الاهلي والساورة اليوم الجمعة، يستقبل من خلالها الاهلي المصري الساورة الجزائري، على أرضية ملعب ستاذ برج العرب، والتي سيبحث من خلالها كل طرف، على تحقيق نتيجة الفوز، في ظل الصراع على التأهل إلى مباريات الدور القادم من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة اليوم
جاء في جدول مباريات الأهلي القادمة، في مباريات دوري أبطال إفريقيا 2019، أنه موع مباراة الاهلي وشبيبة الساورة الجزائري، سيكون اليوم السبت الموافق ل 16 مارس 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة مباراة الاهلي ضد الساورة، في تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت لندن، وفي تمام الساعة السادسة مساءا، بتوقيت القاهرة المحلي، الذي يصادف الساعة السابعة ليلا، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وبتوقيت الجزائر، ستنطلق مشاهدة ماتس الاهلي والساورة اليوم، في تمام الساعة الخامة مساءا.

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