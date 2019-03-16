شاهد الآن مباراة الاهلي يلا live مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر مباراة الاهلي اليوم امام وشبيبة الساورة

عشاق الكرة على موعد مع مباراة من العيار الثقيل بين فريقى الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى، فى تمام السادسة مساء اليوم السبت 16 – 3-2019، على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تحفيز لاعبيه للفوز بالمباراة وحسم بطاقة التأهل لدور الثمانية، خلال حضوره مران الفريق يوم الأربعاء الماضى علي ملعب التتش بالجزيرة.

وصاحب الخطيب خلال الزيارة، البرتغالى مانوبل جوزيه، المدير الفنى التاريخى للشياطين الحمر وعدد من مسئولى النادى.

وعقد الخطيب جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للاطمئنان على احوال الفريق، وكذلك مع وليد سليمان لاعب الفريق للوقوف علي اخر مستجدات اصابته.







