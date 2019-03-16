إخلاء سبيل المتهمة بدهس طفل أسفل عجلات سيارتها في الغردقة

قرر المستشار حسام فاروق، رئيس نيابة الغردقة، إخلاء سبيل المتهمة بدهس طفل أسفل عجلات سيارة ملاكي، عقب خروجه من الحضانة بالغردقة بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.



وكان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من العقيد عادل حفني مأمور قسم ثان الغردقة يفيد بأن الطفل "محمد حمدي أحمد عصر" لقي مصرعه عقب خروجه من الحضانة بمنطقة حفر الباطن الغردقة بعد أن دهسته سيارة ملاكي تقودها سيدة وفرت هاربة.



وتمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة الرائد اسلام مقبل القبض على السيدة المتهمة قائدة السيارة عقب هروبها، حيث تمكن الأهالي من تحديد أرقام السيارة وإبلاغ النجدة بها وضبطها وتبين أنها تعمل بأحد الفنادق بالغردقة.