وزير الأوقاف: كل الدماء حرام

أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن القرآن الكريم حرّم قتل النفس بغير حق مؤمنة أو كافرة، فكل الدماء معصومة، وكل الدماء حرام، وجاءت كلمة نفس في قوله تعالى "أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا" لتفيد العموم والشمول.



وأضاف جمعة، فى تصريح له،"لكن لنا وقفة مهمة عند قوله تعالى "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، دلك لأن الإحياء الحقيقي لا يكون إلا لله عز وجل، ومن ثمة فالإحياء هنا أمر مجازي، والمعنى من حافظ على حياتها ودفع عنها الأذى وسبل الهلاك، سواء بكف شر الإرهاب والإرهابيين عنها، أو بتوفير ما يؤدي إلى استمرار حياتها مما ليس منه بد من ضرورات الحياة، وإذا كان من سقى الكلب حفاظًا على حياته شكر الله له فغفر له فدخل الجنة، فما بالكم بمن بحافظ على حياة الناس ويعمل على تأمينها وتأمين ما تحتاج إليه من ضرورات بقائها إنه يكون وفق منطوق الآية الكريمة "فكأنما أحيا الناس جميعًا".