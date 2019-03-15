سلامة: على الصحفيين اختيار نقيب قادر على تحمل أعباء المرحلة المقبلة

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين المنتهية ولايته، إن الإقبال اليوم على التسجيل جيد حتى الآن، وأعتقد أن العمومية ستكتمل بعد صلاة الجمعة.



وأضاف "سلامة" أن المهم اختيار زميل لمنصب النقيب يتحمل أعباء المرحلة القادمة وقادر على استكمال ما بدأناه، مثل المستشفى وأرض أكتوبر، والمهم المتابعة لهذه المشروعات.



وتابع: وضعت كل إمكانياتي تحت تصرف النقيب والمجلس القادمين، بشرط أن تكون لديهم الرغبة في ذلك.



وواصل: عدم ترشحي وعملى حتى آخر يوم يعني أني أرغب في أن تسير الأمور بشكل جيد.



واستطرد سلامة: أدعو النقيب والمجلس القادمين لأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا البعض، فالنقيب والمجلس استلما أرضًا ممهدة لمشروع المستشفى، كما سأرسل لهم مشروع تعديلات قانون النقابة.