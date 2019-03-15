البيئة تطرح في اجتماع دولي بنيروبى رؤية مصر للحفاظ على التنوع البيولوجي

نظمت مصر اجتماعا وزاريا على هامش اجتماعات جمعية الأمم المتحدة للبيئة المقامة حاليا في نيروبي بكينيا لإعداد خارطة الطريق للحفاظ على التنوع البيولوجي لما بعد 2020 في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجى.



وأوضحت وزارة البيئة، فى بيان اليوم الجمعة، أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة طرحت خلال الاجتماع رؤية مصر لتكثيف التعاون بين كافة الأطراف الدولية والمهتمة بملف التنوع البيولوجي.



وأضافت: أن الاجتماع شهد مشاركة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة وإنجر أندرسون المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة وكريستيانا باشكا السكرتير التنفيذي لاتفاقية التنوع البيولوجي، كما حضر وزراء البيئة في بولندا والسويد والنرويج وألمانيا وكوستاريكا، بالإضافة إلى المدير العام للبيئة بالاتحاد الأوروبي ورئيس هيئة الأرصاد السعودية وسفير فرنسا للبيئة بوزارة الخارجية الفرنسية وسفراء إنجلترا وكولومبيا والعديد من الدول الأوروبية والأفريقية المشاركين في اجتماعات جمعية الأمم المتحدة للبيئة.



وأبدى المشاركون في الاجتماع دعمهم للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر التنوع البيولوجي الذي أقيم بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي والتي تتكامل مع هدف دمج التنوع البيولوجي في القطاعات المختلفة، وذلك بتنسيق الجهود وتعزيز التناغم بين اتفاقيات ريو الثلاث المعنية بتغير المناخ، والتصحر، والتنوع البيولوجي.



وأثنى المشاركون على الرؤية المصرية خلال الفترة الماضية، معبرين عن مساندتهم لمصر خلال الفترة المقبلة لزيادة التنسيق والتعاون الدولي في ملف التنوع البيولوجي.