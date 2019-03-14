رئيس الوزراء العراقي يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع بريطانيا

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع بريطانيا والاستمرار بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه عبد المهدي من وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت الذي أكد دعم بلاده للحكومة العراقية.

وقال عبدالمهدي - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إن الحكومة العراقية تضع في مقدمة أولوياتها الانفتاح على دول الجوار، وإقامة شبكة علاقات تخدم الأمن والاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.

وحول الموقف من تواجد قوات التحالف في العراق، أشار رئيس الوزراء العراقي إلى تقدير الحكومة لدورها بمحاربة الإرهاب وتقديم التدريب والمشورة، وأنها موجودة بدعوة من الحكومة العراقية وتتحرك بموافقتها وأنه لا توجد قواعد عسكرية أجنبية.. نافيا وجود أهداف أخرى لهذه القوات سوى محاربة "داعش" وتدريب القوات العراقية.