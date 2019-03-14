كندا تخصص 50 مليون دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية للأزمة السورية

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الخميس، تخصيص مبلغ 50.35 مليون دولار كندى لدعم ومواجهة الأزمة الإنسانية في سوريا ولبنان والأردن والعراق.



وذكرت الحكومة الكندية- في بيان- أن الأزمة السورية تؤثر على ملايين الناس في جميع أنحاء سوريا والدول المجاورة، بما فى ذلك لبنان والأردن والعراق، مضيفة أن كندا ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط.



وسيتم تخصيص هذا التمويل لوكالات الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، ويخصص لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين من الأزمات، بما فى ذلك من خلال تقديم المساعدات الغذائية؛ خدمات صحية شاملة ؛ والمياه والصرف الصحي والنظافة.



وتتناول المساعدة الحقوق والاحتياجات المحددة للنساء والفتيات من خلال خدمات الحماية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية.



جاء ذلك الإعلان خلال مشاركة المسئولة الكندية باميلا جولدسميث جونز، السكرتيرة البرلمانية لوزيرة الخارجية، نيابة عن مريم منصف، وزيرة التنمية الدولية ووزيرة المرأة والمساواة بين الجنسين، في المؤتمر الثالث حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، والمنعقد حاليا في بروكسل ببلجيكا.