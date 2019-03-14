القاهرة : الخميس 14 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:44 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ بث مباشر 13-3-2019
01:56 ص

شهود عيان عن سقوط سيارة شرطة من أعلى كوبرى: "كانت طايرة فى السماء"
01:40 م

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية
11:26 ص

تصاعد أدخنة كثيفة من عربة قطار بمحطة سكة حديد ملوي
03:10 ص

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار
05:05 ص

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض
02:15 ص

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية
08:59 م

حكايات 4 آلاف ضريح وهمى فى أرض مصر
03:41 م

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين
02:43 م

السيسي: شهداء الوطن قدموا أرواحهم من أجل أن يعيش المواطنون في سلام
01:51 م

أسماء أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة في "اقتحام الحدود"
01:12 م

نائب وزير المالية: مصر نجحت في 6 مؤشرات وضعها صندوق النقد الدولي
عالم
الخميس 14/مارس/2019 - 04:37 م

كندا تخصص 50 مليون دولار لمواجهة الاحتياجات الإنسانية للأزمة السورية

كندا تخصص 50 مليون
أ ش أ
dostor.org/2552835

أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الخميس، تخصيص مبلغ 50.35 مليون دولار كندى لدعم ومواجهة الأزمة الإنسانية في سوريا ولبنان والأردن والعراق.

وذكرت الحكومة الكندية- في بيان- أن الأزمة السورية تؤثر على ملايين الناس في جميع أنحاء سوريا والدول المجاورة، بما فى ذلك لبنان والأردن والعراق، مضيفة أن كندا ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط.

وسيتم تخصيص هذا التمويل لوكالات الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر الدولية، ويخصص لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين من الأزمات، بما فى ذلك من خلال تقديم المساعدات الغذائية؛ خدمات صحية شاملة ؛ والمياه والصرف الصحي والنظافة.

وتتناول المساعدة الحقوق والاحتياجات المحددة للنساء والفتيات من خلال خدمات الحماية وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

جاء ذلك الإعلان خلال مشاركة المسئولة الكندية باميلا جولدسميث جونز، السكرتيرة البرلمانية لوزيرة الخارجية، نيابة عن مريم منصف، وزيرة التنمية الدولية ووزيرة المرأة والمساواة بين الجنسين، في المؤتمر الثالث حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، والمنعقد حاليا في بروكسل ببلجيكا.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية طعن بالضفة الغربية

منذ 3 أيام

الرئاسي الليبي ينفى تعرض موكب "السراج" لإطلاق نار

منذ 3 أيام

أمريكا تضع مئات المهاجرين فى حجر صحى بسبب انتشار الأمراض

منذ 4 أيام

مقتل 19 موظفًا تابعين للأمم المتحدة فى تحطم الطائرة الإثيوبية

منذ اسبوع

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة

منذ اسبوع

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية

الآن

ترامب: مستعد لتوقيع اتفاق تجاري واسع النطاق مع بريطانيا

ضبط مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة الحرة في دمياط متلبسًا بـ"رشوة"

"إيني" تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

عباس يدين إسقاط صفة "احتلال" عن الأراضي الفلسطينية

ads
الأكثر قراءة

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

"إيني" تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

الخارجية ردًا على تقرير خارجية أمريكا بشأن حقوق الإنسان: يفتقد المصداقية

ألبومات الصور

اختتام فعاليات قافلة محاربة الغلاء "مبادرة أهل الخير إلى أهالينا" بكفر الشيخ

وكيل "أوقاف الإسكندرية" يشارك في أمسية دينية بالعامرية

15 صورة ترصد أعمال تطوير أسوان استعدادا لملتقى الشباب

بالصور.. رئيس جامعة دمياط يلتقى طلاب كلية التجارة

رياضة

كاسكارينو: رونالدو الأفضل فى ضربات الرأس

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

أول تعليق لـ مورينيو على عودة زيدان إلى ريال مدريد

نجم الساعة

آمنة نصير: رفض «كبار العلماء» تمثيل المرأة في عضويتها طعن في نتاج الأزهر (حوار)

الأكثر قراءة

مفاجأة.. لاسارتي يختار حارسًا جديدًا في معسكر برج العرب

طفل يشنق شقيقته أثناء لهوهما داخل المنزل بأسيوط

"إيني" تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد في مصر

الخارجية ردًا على تقرير خارجية أمريكا بشأن حقوق الإنسان: يفتقد المصداقية

ads
كشكول

رسميًا.. 13 مرشحًا بالقائمة المبدئية لرئاسة جامعة الزقازيق

بالأسماء.. 9 مرشحين بالقائمة المبدئية لرئاسة عين شمس

بالأسماء.. 19 أستاذًا يتنافسون على رئاسة جامعة الفيوم

"الأعلي للجامعات" يوافق علي إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة جنوب الوادي

الأعلي للجامعات: تشكيل لجنة بكل جامعة للتأكد بالألتزام بالجدول الزمني

الأمصار

معلم تونسي يغتصب أكثر من 20 تلميذا وتلميذة في مدرسة حكومية

غياب الديمقراطية والعمل القسري في قطر أبرز ما رصده تقرير الخارجية الأمريكية

مذيع أمريكي يهاجم العراقيين ويصفهم بـ"القردة"

نشطاء يهاجمون أردوغان: أوروبا لن تضم دولة تعيش أزمة اقتصادية

التزاما بالقانون الفلسطيني.. اشتيه يعلن استقالته من كل المناصب والوظائف

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

منوعات

صورة تنقذ صاحبها من الموت

"خدعة ذكية" من الشرطة تمنع سرقة لوحة بـ3 ملايين يورو

كارثة تهدد عشرات المنازل الفارهة في بريطانيا

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎